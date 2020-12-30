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Haberler Ekonomi MTV ücretleri %9.11 artacak

MTV ücretleri %9.11 artacak

MTV ücretleri %9.11 artacak

30.12.2020

MOTORLU Taşıtlar Vergisi için yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak tespit edildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 9.11 oranında artacak. İlk taksit ödemeleri Ocak'ta ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak. Ödemeler internet üzerinden online olarak da yapılabilecek. Ödemeler için Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinin yanı sıra anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmeti de kullanılabiliyor.

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