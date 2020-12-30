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Öğrencilere dev destek

Pandemi süreciyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle tanıştı. , imkanına sahip olmayan 2 bin öğrenciye tablet dağıtarak onların yüzünü güldürdü.

Öğrencilere dev destek

30.12.2020

Korona virüs pandemi-si tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuzluk-lara neden oldu. Yaşamın neredeyse tüm alanların-da yeniden planlama gere-kirken, ülkemizde de eğitim uzaktan yapılmaya başlan-dı. Pamukkale Belediyesi, bilgisayar, laptop ve tablet üzerinden yapılan uzaktan eğitime katılamayan öğren-cileri unutmadı.

TABLET DAĞITIMI YAPILDI

Pamukkale İlçe Milli Eği-tim Müdürlüğü'nün belirle-diği ve uzaktan eğitime hiç katılamayan 2000 öğrenci için harekete geçen Pamuk-kale Belediyesi, meclisten geçen karar ile bu öğrenci-lere tablet dağıtma kararı aldı. Ekipler tabletleri belir-lenen öğrencilerin evleri-ne kadar götürerek, onların yüzünü güldürdü. Bu süreçte eğitim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesinin önemi-ne dikkat çeken Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Her konu çok önemli ama çocuklarımızın eğitimi en önemlisi. Bu bilinçle hareket ederek bu dönemde yapı-labilecek en önemli proje çocuklarımızın hayallerinden vazgeçmemeleri için eğitim-lerine devam etmelerini sağ-lamaktı. Biz de bunun için 2 bin çocuğumuzun yüzünü güldürdük. Hepsinin tablet-lerini evlerine kadar ulaştır-dık. Bunun yeterli olmadı-ğını biliyoruz. Bu nedenle çok değerli Pamukkale-li hemşehrilerimizden rica-mız evlerinde kullanmadık-ları laptop, bilgisayar ya da tabletleri uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilerimi-ze ulaştırmaları. Eğer çevre-lerinde bu kişileri bulamaz-larsa muhtar arkadaşlarımız aracılığıyla öğrencileri tes-pit edebilirler. Tüm halkımı-za bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

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