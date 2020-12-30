‘Pandemide üyelerimizin tüm sorunlarını sahiplendik’

Geride bırakmaya günler kalan 2020 yılı ile ilgili açıklama yapan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, büyük umutlarla başladığımız ama ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor geçen bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Bulunan aşılarla birlikte, 2021 yılının hem sağlıkta, hem de ekonomide iyi bir yıl olmasını, 2020'nin izlerini silmesini umuyorum" dedi.



EKONOMİK TEDBİRLER ALINIYOR

Akdoğan, "Mart ayından itibaren başlayan pandemi süreciyle birlikte hem sağlıkta, hem de ekonomide çok zor günler geçiriyoruz. Bu süreçte biz Kuşadası Ticaret Odası olarak ve ülkemizdeki tüm oda-borsalar, üyelerimizin sesini duyurmaya, üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde aralıksız devam ettik. Ekonomiye çok ciddi yansımaları olan süreçte üyelerimizden gelen sorun ve talepleri Birliğimize devamlı aktararak hükümete iletilmesini sağladık. Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların katılımıyla gerçekleşen ekonomi şurasında, sektör meclisleri ve bakanlarla yapılan toplantılarda, tüm sektörlerin ve turizmin sıkıntılarını ve taleplerimizi ilk ağızdan iletme fırsatı bulduk. Turizm bölgelerinde KGF garantili kredilerin ötelenmesi, cirolara göre hibe destekleri, kısa çalışma ödeneği süresinin ve başvuruların uzatılması, yapılandırmalar ve turizm bölgelerinin genel sorunları ilettiğimiz konular arasında yer aldı" dedi.



ACİLEN DESTEK GEREKİYOR

"Bugün pek çok konuda destek hayata geçti ve geçmeye devam ediyor ancak yeterli değil" diyen Akdoğan, "Ciro kaybı yaşayan veya kapanmak zorunda kalan işletmelerimize en kısa sürede destek verilmesi gerekiyor. Bu konuda da talebimizi ilettik" dedi. Akdoğan, 2020 yılında Kuşadası Ticaret Odası'nın çalışmaları hakkında da bilgi verdi: "Pandemi sürecinde alınan önlemleri Oda olarak yakından takip ederek uyguladık. Oda üyelerimizin menfaatleri ve bu süreçten en az zararla çıkmaları, Kuşadası'nın ticari geleceği için lobicilik faaliyetlerimizi sürdürdük. Odamızın sosyal medya sayfaları ve web sitesi üzerinden hayata geçen tedbirler, alınan önlemler, genelgeler, duyurular anında üyelerimizle paylaşılıyor. Süreç başladığı anda maske sıkıntısı çeken üyelerimize maske dağıtımı gerçekleştirdik, devlet hastanesi laboratuvarı, banka şubeleri, SGK ve İŞKUR personellerine siper maske dağıtarak katkıda bulunduk. Odamıza kayıtlı işletmelerin koronavirüs temsilcilerine yelek yaptırarak dağıtımını sağladık. Nefes kredisi için finansal katkı yaptık, kredi imkanının genişletilmesini ve üyelerimizin daha fazla yararlanmalarını sağladık. TOBB gıda yardımlarımızı, bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Burslarımız devam ediyor. Devlet hastanemize Nazal Yüksek Akışlı Oksijen Terapi Cihazı bağışladık."