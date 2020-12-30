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Haberler Ekonomi SBK’ya kara para aklama operasyonu

’ya aklama operasyonu

SBK’ya kara para aklama operasyonu

30.12.2020

SBK Holding'e kara para aklama iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 19 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 132 milyon dolarlık kara para aklamakla suçlandığı ileri sürüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun takibine takılmamak için paravan şirketler kurduğu ileri sürülen şüphelilerin 132 milyon dolar akladığı öne sürüldü. 19 şüpheliden 10'u yakalanırken, 8 zanlının yurtdışında olduğu, firari bir şüpheliyi yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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