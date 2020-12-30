Selendi’de tamamlanan sera sayısı 78’e ulaştı

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik olarak hayata geçirdiği 'Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi' projesi kapsamında Selendi ilçesinde yüzde 75'i Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen 78'inci seranın kurulumu da tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Selendi ilçe merkezinde montajı tamamlanarak teslim edilen seraya ziyarette bulunarak hayırlı kazançlar dileklerini iletti. Seralarını teslim alan üreticiler Başkan Cengiz Ergün'e ve emeği geçen personele teşekkürlerini iletti.

DESTEĞE DEVAM

CENGİZ Ergün ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teşekkür eden Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, tarımsal alanda önemli bir yeri olan Selendi'de çiftçinin gelirlerinin artmasına yönelik yapılan sera desteğinin hayırlı olmasını diledi. Selendi'de 2020 yılı içerisinde 17, toplamda da 78'inci serayı tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Yüzde 75'i Büyükşehir Belediyemizce hibe olarak verilen projemizde, başvuran üreticimiz burada ürettiği ürünleri satma imkanı bularak, gelirini arttırma fırsatı buluyor. Böylesi önemli bir projeyi hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde üreticilerimize desteğimiz devam edecek" diye konuştu.