Turizmciler 2021’den umutlu

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası, 1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminden sonra yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. 25 mavi bayraklı plaja sahip olan Kuşadası, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine de yakın olması nedeniyle pandemi sürecinin vazgeçilmez tatil kentleri arasında yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı kurallar doğrultusunda havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarını yeniden düzenleyen ilçedeki otel ve turistik işletmeler, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 3 aylık dönemde en çok İngiliz, Alman ve Bulgar turisti ağırladı. Kuşadası'nda 'Güvenli Turizm Sertikası' alan 47 otelin doluluk oranları ise yüzde 70'lere kadar çıktı. Türkiye'nin deniz turizmi merkezlerinden Didim'deki Altınkum Plajı, ince kumu ve şehir merkezinde bulunması nedeniyle pandemi döneminde de yerli ve yabancı turisti ağırladı.

BAKANLIĞIN KURALLARI

Kuşadası ve Didim ile birlikte Aydın'ın turizm sektörünün 2020 yılında yaşadığı süreci değerlendiren Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı (KODER) Tacettin Özden korona virüs salgını nedeniyle 2020 turizm sezonunun bekledikleri gibi geçmediğini belirterek, "Turizmciler olarak bu yıl işletmelerimizi salgına karşı güvenli hale getirip, misafirlerimizi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı kurallar doğrultusunda ağırladık. Genel olarak baktığımızda Kuşadası ve Didim normalleşme sürecinin başlamasından sonra rağbet gören tatil merkezleri arasında yer aldı" diye konuştu.

ÜÇ BUÇUK AYLIK SEZON

Kuşadası ve Didim'de ise otellerin bu yıl yüzde 70-75 oranında açıldığını dile getiren Tacettin Özden, "Haziran- Temmuz aylarında açılan oteller Ekim'in ortasında kapandı. Dolayısıyla topladığınız zaman üç buçuk aylık bir sezon geçirdik. Doluluk oranları genelde yüzde 50 ve yüzde 75 oranında kapatıldı. Otelciler olarak artık gelecek yılı bekliyoruz. Umarım önümüzdeki sezon Covid-19 hastalığı olmaz ve eski günlerimize yeniden döneriz" ifadelerini kullandı.



"EN HIZLI TOPARLANACAK SEKTÖR BİZİMKİSİ"

AŞILARLA ilgili pozitif haberlerin tüm dünyada moral yükselttiğini dile getiren Özden, sözlerini şöyle tamamladı: "İnsanların şu anda en çok ihtiyaç duyduğu şey pozitif haberler. Aşıların beklendiği gibi işe yaraması ile normalleşmeye başlayacağız ve turizmimiz hızlı bir şekilde toparlanacak. Turizm sektörü bana göre en hızlı toparlanacak olan sektörlerden bir tanesi."



"NE KADAR İS YAPABİLDİGİMİZİ GÖRDÜK"

TÜRKİYE'Yİ 2021'de muhteşem bir turizm sezonunun beklediğine dikkat çeken Özden, "2020 yılında çok güzel bir rezervasyon akışı vardı, rezervasyonlar çok iyiydi. Pandemiyle beraber birden bire rezervasyon iptalleri başladı, ülkelerin uçuşları kapatması, korku, insanların ne yapacağını bilmemesi ve bu işin nasıl yürütüleceğinin belli olmamasıyla beraber hem doluluklarımız çok düşük oldu, hem de gelirlerimiz düştü. Pandemide turizm sektörü ciddi bir yara aldı. Gelecek sezonda, bu seneden daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum çünkü artık bu sene ne kadar iş yapabildiğimizi de gördük, biliyoruz. İnsanların tatile çıkma iştahının, tatile çıkma arzusunun ne kadar önemli olduğu, ihtiyaç içerisinde olduklarını da gördük. Önümüzdeki sezon biz bu yıldan daha iyi bir sezon bekliyoruz" dedi.

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