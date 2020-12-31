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Haberler Ekonomi Esnafa destek başvuruları başladı

Esnafa destek başvuruları başladı

Esnafa destek başvuruları başladı

31.12.2020

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "DIGIKAMP" Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını Ocak ayının ilk haftasında alacağımızı söylemiştim. Bakanlığımız destek sistemini söz verdiğimiz tarihten de önce aktif hale getirdi. Destek başvurularını bugün itibarıyla almaya başlıyoruz" dedi.

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