İlk online Helal Fuarı 5 bin kişiyi buluşturdu

Discover Events organizatörlüğünde ve Daily Sabah Gazetesi'nin medya sponsorluğunda gerçekleşen E-Halal Expo 2020, dünyanın dört bir yanından ticari ziyaretçilere, satın almacılara, helal sektörü öncülerine ve yatırımcılara nitelikli bir platform sundu. Gıda, kozmetik, eczacılık ve sağlık, turizm ve teknoloji firmalarının katıldığı www.ehalalexpo. com adresi üzerinden gerçekleşen fuar, 50 katılımcı firması, dört günde 4 bin 500 sanal konferans ve fuar ziyaretçisi ağırlama başarısı ile tam not aldı. TİM ana sponsorluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı platin sponsorluğunda gerçekleşen, uluslararası katılıma ve ziyarete açık olan, WhatsApp, Zoom, Google Meet gibi yeni çağın tüm etkileşim seçeneklerinin kullanıldığı E-Halal Expo'yu 55 farklı ülkeden ziyaretçi deneyimleme fırsatı buldu.



ULUSLARARASI MİLLİ ETKİNLİK

Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Kovid- 19 salgınına rağmen ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla ticaret şekline yeni bir soluk getirecek "milli bir online etkinlik platformu" geliştirdiklerini söyledi. 2006 yılından beri fuarcılık sektöründe hizmet verdiklerini aktaran Başkan Ete, "Fuarcılık firmaları her zaman fütüristik yaklaşımları ilk uygulayanlar olmak zorundalar. İlgi çekecek, katılımcılara fayda sağlayacak her türlü gelişmeye adapte olmak ve uluslararası çapta, sağlam temelli bir iş platformu oluşturabilmek önemli. Discover Events olarak pandemi dönemi de bizi, uzakları yakın etmek için sektörde edindiğimiz tüm tecrübeleri online bir etkinlik platformuna taşımaya yönlendirdi" diye konuştu. Fuara Müslüman nüfusun fazla olduğu ülkelerin yanı sıra, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Rusya, Japonya gibi ülkelerden de katılım oldu.



'FİZİKİ FUARLAR ÖNEMİNİ KAYBETMEZ'

DİSCOVER Events Başkanı Yunus Ete, 50 katılımcı firma, 4 bin 500 sanal ziyaretçi ve 55 ülkeden katılımcıyı buluşturan E-Halal Expo sonrası fuarcılık sektörünün geleceğini de değerlendirdi. Fiziki fuarların firmaların ticaret ve tanıtımda çok önemli bir katkısı olduğunu aktaran Ete, "Kısa vadede fiziki fuarların yok olacağını ya da önemini kaybedeceğini düşünmüyorum. Ancak online fuarlar, fiziki fuarlara tamamlayıcı etkinlikler olarak yeni normal dönemde hayatımızın içinde yer alacak. Kendimizi teknolojik yeniliklere hazırlamak zorundayız" dedi.