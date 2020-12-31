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Haberler Ekonomi Merkez Bankası'ndan swap açıklaması!

'ndan swap açıklaması!

Cumhuriyeti 'ndan swap işlemleri hakkında flaş açıklama geldi. Yapılan açıklamada verilerin 4 Ocak itibarıyla günlük olarak yayımlanacağını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan swap açıklaması!

31.12.2020, 10:25

TCMB, swap işlemlerine dair verilerin 4 Ocak itibarıyla günlük olarak yayımlayacağını duyurdu

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan İstatistikler/Piyasa Verileri başlığı altında 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayınlanmaya başlanacaktır." denildi.

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