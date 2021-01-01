7/24 eft 8 Ocak’ta devrede

Bankacılıkta milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir yenilik daha yaşama geçiyor. Merkez Bankası'nın ödeme sistemi FAST (hızlı) hizmete giriyor. Hesaplar arasındaki para transferi (EFT) için mesai saatlerini beklemeye son veren yeni sistem 8 Ocak'ta hizmete başlayacak. Bu sistemle vatandaşlar farklı bankalardaki hesapları arasında para transferini saniyeler içerisinde 7 gün 24 saat yapabilecek. Mobil ve internet aracılığı ile yapan bin lira ve altı EFT işlemlerinden 1 lira, ATM'den yapılan işlemlerde 2 lira, diğer kanallardan yapılanlar da 5 lirayı geçemeyecek

İLGİLİ ÜCRETİN YARISI

Bankacılıkta bir yenilik daha yaşama geçiyor. EFT'te de 17.00 sınırı kalkıyor. Merkez Bankası'nın finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin tebliği dün yürürlüğe girdi. Buna göre hızlı işlemlerden alınacak ücretler EFT sistemi ücretlerinin sınırlamalarına tabi olacak. Resmi saatler dışında gerçekleştirilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) işlemleri için uygulanan azami ücretler yüzde 50 artırımlı uygulanacak. Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında olacak. Kuruluşlarca gerçekleştirilen uluslararası fon transferi ve mesajlaşma işlemleri ücretleri de finansal tüketici ile kuruluş arasındaki sözleşmeyle belirlenecek.



ATM'DE YAPILAN İSLEMLER 2 LİRAYI GEÇMEYECEK

MOBİL ve internet aracılığı ile yapan bin lira ve altı EFT işlemlerinden 1 lira, ATM'den yapılan işlemlerde 2 lira, diğer kanallardan yapılanlar da 5 lirayı geçemeyecek. Bin lire ile 50 bin lira arasındaki işlemlerde bu sınırlar sırayla 2 lira, 5 lira ve 10 lira olarak, işlem tutarının 50 bin lira üzerinde olması halinde de 25 lira, 50 lira ve 100 lira arasında uygulanacak. Merkez Bankası'nın 2021 para ve politika sunumunda belirtilen şeffaflık ilkesine yönelik swap bildirimleri önümüzdeki pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Ticari müşterilerden alınacak ücretler ve parasal sınırlar her yıl TÜİK'in açıkladığı bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan TÜFE artış oranında artırılacak.



SWAP İSLEMLERİ GÜNLÜK YAYINLANACAK

MERKEZ Bankası'nın 2021 para ve politika hedeflerinden biri olan şeffaflık ilkesine yönelik swap bildirimleri pazartesi günü itibariyle başlıyor. Merkez Bankası yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap ve TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin verileri, günlük olarak yayımlamaya başlayacak. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Bankası tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan İstatistikler/ Piyasa Verileri başlığı altında 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayımlanmaya başlanacak" denildi

HAZAL ATEŞ