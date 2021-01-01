BioNTech’le aşı üretiminde dev adım

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın, kısa süre içinde Almanya'ya gideceğini belirten Varank, "Türkiye'de beraber bir üretim tesisi kurabilir miyiz diye görüşmeler yapacak. Türkiye'de üretim yapabilir miyiz diye alternatifleri konuşacağız. Uğur Hoca burada Ar-Ge merkezi kurmak, kanser çalışmaları yapmak istiyor" diye konuştu. Varank, aşı üretim sertifikası alan 2 firmanın faz çalışmasını Ocak'ta başlatacağını belirterek, "Yapılacağı merkezlerde yerler ayrıldı, gönüllü tespiti yapıldı" dedi.

POTANSİYELİMİZİ GÖRDÜK

EKONOMİ Muhabirleri Derneği yönetimiyle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Kovid- 19'la mücadele kapsamında ilk toplantıyı 31 Ocak 2020'de yaptıklarını anımsatarak şunları söyledi: "Tanı kiti bile yoktu. Tanı kiti, ilaç, aşı geliştirebilir miyiz? Türkiye'deki kapasite yeterli mi?' diye yola çıktık. 8'i aşı, 9'u ilaç olmak üzere 17 projeye destek verildi. Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini gördük." Üç firmanın aşı konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan üretim sertifikası aldığını kaydeden Bakan Varank, Ocak ayında Faz1 insan çalışmalarının başlayacağını duyurdu.