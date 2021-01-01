Güvenli tatilin adresi yat ve karavan

Deniz Ticareti Örgütü verilerine göre, Türkiye'de mavi turun pazar büyüklüğü 290 milyon dolar seviyesine ulaştı. Viravira.co'nun kurucusu ve CEO'su Baran Yıldırım, "Teknede herkesten uzak, sadece tanıdığınız kişilerle birlikte tatil yapmak şu an şüphesiz en büyük avantaj. Kumanya alışverişinizi kendiniz yapıyorsunuz. Türkiye'deki coğrafi avantajımızı ve eşsiz güzellikteki yat turizm bölgelerimizi kullanarak, gelecek dönemde pazardan daha fazla pay almamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

PARKLAR OLUŞTURULMALI

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ da, "Türkiye, kamp ve karavanda cazibe merkezi olacak" diye konuştu. Türkiye'nin doğa harikası olduğuna dikkati çeken Özdağ, "Karavan turizminde Hollanda, Finlandiya, Hırvatistan, Fransa ve İtalya çok gelişmiş. Bu yıl çok güzel bir ilgi oldu karavancılığa. Biz de ülkemizin dinamiklerini harekete geçirerek karavan turizmini geliştirmek istiyoruz" dedi. Özdağ, karavancıların araçlarını park edecek bir yerin olmasının önemli olduğuna işaret ederek, güvenli, elektrik ve su bağlantılarının bulunduğu lokasyon olan parkların oluşturulması gerektiğini vurguladı.