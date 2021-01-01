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Haberler Ekonomi ‘Küresel ekonomide güç ve rekabet kararlılığımız sürüyor’

‘Küresel ekonomide güç ve rekabet kararlılığımız sürüyor’

‘Küresel ekonomide güç ve rekabet kararlılığımız sürüyor’

1.1.2021

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi bir ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi. Bakan Elvan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: "Tüm dünyada salgının oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle ekonomik aktivitenin zayıfladığı ve finansal piyasalarda belirsizliklerinin arttığı bir döneme şahit oluyoruz. Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi bir ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda makroekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Yeni yılın, önemli başarılara imza attığımız bir yıl olmasını temenni ediyor; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."

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