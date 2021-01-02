50 bin işletmeye 3 milyar liralık nefes

TÜRKİYE'NİN pandemi ile mücadele ettiği 2020 yılında özellikle KOBİ'lerin yaralarının sarılması için başlatılan düşük faizli kredi uygulaması işletmelere "nefes" oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Nefes Kredisi" uygulamasından 50 bin işletmenin yararlandığını, 3 milyar liralık destek sağlandığını vurguladı. Pekcan, yazılı soru önergesini yanıtlarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan uygulamanın geçen nisan ayında başladığını söyledi. TOBB verilerine göre bu kredilerden en fazla yararlanan sektör yüzde 19,4 ile toptan ticaret oldu. Bunu yüzde 17,3 ile perakende ticaret, yüzde 17,1 ile imalat, yüzde 12,3 ile inşaat, yüzde 5,6 ile konaklama ve yiyecek sektörlerindeki şirketler izledi.

EGE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Kredi kullanan işletmelerin bölgesel dağılımında Marmara yüzde 39 ile önü çekti. Bunu yüzde 18,7 ile İç Anadolu, yüzde 14,5 ile Ege, yüzde 11,3 ile Akdeniz, yüzde 8 ile Karadeniz, yüzde 5,5 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 2,9 ile de Doğu Anadolu bölgeleri izledi.

ZÜBEYDE YALÇINANKARA