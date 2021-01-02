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Haberler Ekonomi Borcunu sildirene Şubat ayında maaş

Borcunu sildirene Şubat ayında maaş

Borcunu sildirene Şubat ayında maaş

2.1.2021

PRİM borcu nedeniyle emekli olamayan binlerce Bağ-Kur'luya fırsat kapısı açıldı. Bağ-Kur borçlarında yapılandırma süresi de uzadı. Borçlarını sildiren Bağ-Kur'lular kalan prim gün süresi yetiyorsa emeklilik dilekçesi verebilecek. Borcunu bu ay sildirenlerin 1 Şubat itibariyle emekli aylıkları başlatılacak. Dilekçe vermeyenlerin sigortalılığı dondurulacak. Bu durumda emekli aylığı bir ay gecikmeyle Mart ayında bağlanacak. Daha önce dondurulan, emeklilik için gerekli hizmet sürelerine ait primlerini yatıran da emekli olabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, il ve ilçe teşkilatlarına prim borcu silinenlerin emekli aylığı, ölenlerin hak sahiplerinin taleplerinin değerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yazısı gönderdi. Milyonlarca vatandaşa kolaylık sağlayan yapılandırma kapsamında 31 Ekim 2020 tarihi itibariyle ödenmeyen prim borçları iki ay içinde ödenmez ya da yapılandırılmazsa sigortalılık süresi durdurulacak. Bağ- Kur'luların emekli olabilmesi için prim borcunun olmaması gerekiyor.

HAZAL ATEŞ

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