Emeklilerin gözü yüzde 7,96’lık zamda

Milyonlarca emekli 4 Ocak'ta kesinlik kazanacak 2021 yılı maaş artışı rakamlarını merakla bekliyor. Emekliler ve memurlar ocak ayında zam alacak. Emekli ve memur maaşı zammı enflasyon verilerine göre belirlenecek. 4 Ocak tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'dan bu yana 6 aylık enflasyon da belli olacak.



EN DÜŞÜĞÜ 3 BİN 10 TL

Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olarak kesinleşti. Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak. Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkılarak hesaplanan yüzde 7.96'lık artış oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya, memurlarda ise 3 bin 10 liraya yükselecek.