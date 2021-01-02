UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, 2020 yılında 625 bin ziyaretçi ağırladı. Korona virüs nedeniyle turist sayısında düşüş yaşayan Denizli'deki 'Beyaz Cennet'i haziran, temmuz ve ağustos aylarında 229 bin 900 kişi gezdi.
SEBAHATTİN ALP
Pamukkale’yi 625 bin kisi ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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