THY'den büyük başarı! 2020’de Avrupa’da en çok uçan ikinci havayolu oldu

Avrupa hava trafiğini yöneten Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre tarihin en büyük krizini yaşayan havacılık sektöründe Avrupalı havayolları, havalimanları ve hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcılarının 56,2 milyar euro zarar etti. Ayrıca EUROCONTROL, Avrupa’da 2019 yılında günlük bin 331 uçuş ortalaması ile dördüncü sırada yer alan Türk Hava Yolları’nın 2020’de günlük 623 uçuşla ikinci sıraya yükseldiğini açıkladı.

EUROCONTROL salgın nedeniyle en zor günlerini yaşayan havacılık sektörüne ilişkin 2020 yılına ait verileri içeren raporunu açıkladı. Buna göre; Avrupalı havayolları, havalimanları ve hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcıları 56.2 milyar euro zarar ederken, yolcu kaybı ise 1.7 milyar seviyelerinde gerçekleşti. 2019 yılında 11.1 milyon uçuşun yapıldığı Avrupa Kıtası'nda geçen yıl 5 milyon sefer gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 6,1 milyon daha az uçuş yapıldı.



Tarihinin en büyük krizini yaşayan sektörde sadece Avrupa'da açıklanmış 191 bin iş kaybı yaşandı. Havacılık sektöründeki iyileşmenin zaman alacağının vurgulandığı raporda aşıların yaygınlaşmasıyla birlikte 2021 yazına kadar Avrupa havacılığını olumlu yönde etkileyeceği ve istikrarlı bir ilerleme beklendiğinin altı çizildi.



İSTANBUL HAVALİMANI İLK 5 HAVALİMANI ARASINDA YER ALDI



Salgın nedeniyle Avrupa'da en çok uçuş yapan havayolları listesi de değişti. 2019 yılında günlük 2 bin 323 uçuşla listenin başında olan İrlandalı düşük maliyetli havayolu şirketi Ryan Air, 2020'de 951 uçuşla yine ilk sırada yer aldı. 2019 yılında günlük bin 331 uçuş ortalaması ile dördüncü sırada yer alan Türk Hava Yolları ise geçen yıl 623 uçuşla ikinci sıraya yükseldi. Diğer bir Türk havayolu şirketi Pegasus Havayolları ise günlük 261 uçuşla 14'üncü sıradan 10'uncu sıraya yükseldi. Tam kapasite ile hizmete girdiği 2019 yılında dünyanın en önemli havacılık aktarma merkezleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı da 2020 yılında günlük 504 uçuş ortalamasıyla Avrupa'daki ilk 5 havalimanı arasında yer aldı.