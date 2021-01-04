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Haberler Ekonomi Bakan Lütfi Elvan'dan flaş enflasyon mesajı

Bakan 'dan flaş enflasyon mesajı

'dan enflasyonla mücadelede kararlı duruş mesajı. Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz." dedi.

Bakan Lütfi Elvan'dan flaş enflasyon mesajı

04.01.2021, 13:58

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

1. Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz.

Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz.

2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır.

2. Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır.

Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız.

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