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Haberler Ekonomi Bu yıl da ihracat ile büyüyeceğiz

Bu yıl da ihracat ile büyüyeceğiz

Bu yıl da ihracat ile büyüyeceğiz

4.1.2021

Ege Bölgesi ihracatının 12 dev adamı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanları yeni yıl mesajı için kamera karşısına geçti. Birlik Başkanları yayınladıkları yeni yıl mesajında, "2021 yılında ihracatla büyüyeceğiz" görüşünde birleşti.

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