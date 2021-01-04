Bu yıl da ihracat ile büyüyeceğiz

Ege Bölgesi ihracatının 12 dev adamı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanları yeni yıl mesajı için kamera karşısına geçti. Birlik Başkanları yayınladıkları yeni yıl mesajında, "2021 yılında ihracatla büyüyeceğiz" görüşünde birleşti.
Ege Bölgesi ihracatının 12 dev adamı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanları yeni yıl mesajı için kamera karşısına geçti. Birlik Başkanları yayınladıkları yeni yıl mesajında, "2021 yılında ihracatla büyüyeceğiz" görüşünde birleşti.
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