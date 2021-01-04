Emeklilerin zamlı maaşları netleşiyor

Milyonlarca emekli günlerdir merakla beklediği yeni zamlı maaşlarını bugün öğrenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını bugün saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü de aralık ayı enflasyon rakamlarında olacak.



YÜZDE 7,96 OLACAK

2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 7,02 olarak gerçekleşmişti. Toplu kontrat gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak ücretlerine yüzde 3 zam olacak. Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak. Ankete göre hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.





FARKLAR 15 OCAK'TA

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. 12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Ocak maaşları zamlı ödenecek.