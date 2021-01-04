Gram altın, 19 yılın en yüksek kazancını sağladı

GEÇEN yıl 540,6 lirayla rekor seviyeye çıkan altının gram fiyatı, yılı yüzde 56,4 artışla 454,1 liradan tamamlayarak 19 yılın en yüksek kazancını sağladı. Altının gram fiyatı, 2001 yılında yüzde 119,1 değer kazanmıştı. Analistler, geçen yıl merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi, risk iştahındaki bozulmalar ve COVID-19'a ilişkin endişelerin sürmesinin altının ons fiyatını yukarı yönde desteklediğini, yıl içinde dolar/TL'deki yükselişlerin de altının gram fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına neden olduğunu söyledi. AA Finans Analisti İslam Memiş, COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalarda altının değer kazandığını belirterek, altının gram fiyatının bu yıl dalgalı seyirde yükselişini sürdürebileceğini ifade etti. Memiş, "Ancak bugünkü koşulları göz önünde bulundurduğumuzda 2020'de yaşandığı kadar agresif dalgalanmalar ve yükselişler beklemediğimizi belirtmek isteriz" dedi. Commerzbank Enerji, Tarım ve Değerli Metaller Analisti Carsten Fritsch ise altının ons fiyatının 2021 yılında da yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini söyledi.