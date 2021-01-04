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Reformlar MYK’da masaya yatırılacak

’nin 2021 takvimi netleşti. Başkan başkanlığında yapılacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ana gündem maddeleri belli oldu. Yılın ilk üç ayında ekonomi ve yargı reformunda ilk icraat olacak.

Reformlar MYK’da masaya yatırılacak

04.01.2021, 08:29

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ana gündem maddelerinden biri bu olacak. Reformla ilgili düzenlemelerin bir kısmı yasa ile bir kısmı yönetmelikle yapılacak. Reform kapsamında Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku olmak üzere ticari hayata ilişkin kanunlarda davaların daha hızlı sonuçlanması ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak.

MÜLKİYET HAKKI KORUNACAK
Mülkiyet hakkının korunmasında devlet-şahıs, şahıs-şahıs arasındaki uzun süren davaların daha hızlı sonuçlanmasının önü açılacak. Mülkiyet hakkı kapsamında yabancı yatırımcının Türkiye'de ticari mülk sahibi olması ve bu hakkının yasal olarak teminat altına alınıp korunmasına ilişkin adımlar atılacak.



İnsan Hakları Eylem Planı'nda ise özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kadın ve engelli haklarının geliştirilmesi gibi konularda yeni düzenlemeler yer alacak.

YENİDEN BAŞLAYACAK
AK Parti'nin bir diğer önemli gündem maddesi pandemi nedeniyle ikinci kez ara verilen kongreler olacak. Bu ayın sonuna doğru kongrelerin yeniden başlaması planlanıyor. Meclis ayağında ise iki yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor. Bunlar teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili düzenleme, diğeri ise uzunca bir süredir üzerinde çalışılan hayvan hakları ile ilgili düzenleme. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun teklifi ile Ar-Ge insan kaynağı kapasitesinin artırılması, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkması, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor.

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