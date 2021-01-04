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Haberler Ekonomi Selçuk'ta icradan satılık 9.266 m² incir bahçesi

'ta icradan satılık 9.266 m² incir bahçesi

'in 'nde bulunan Mahallesindeki 9.266 m² incir bahçesi ve tarla mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. 9.266 m² incir bahçesi ve tarlanın 23 Şubat 2021'de satışa çıkarılacağı öğrenildi.

Selçuk'ta icradan satılık 9.266 m² incir bahçesi

04.01.2021, 17:08

Mahkeme İzmir'in Selçuk İlçesi Belevi Mahalle, Domuzgediği Mevkii'nde yer alan 9.266 m² incir bahçesi ve tarla için satış kararı verdi. Belevi Belediye hizmet birimine 370 metre,Tire-Belevi yoluna 850 metre Selçuk İzmir karayoluna 2130 metre mesafede yer alan taşınmaz için 1.544.988,25 TL TL'lik bir bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Satış tarihi 023/02/2021 günü 14:40 - 14:45 arası olarak belirlendi.

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