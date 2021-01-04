Selçuk'ta icradan satılık 9.266 m² incir bahçesi

Mahkeme İzmir'in Selçuk İlçesi Belevi Mahalle, Domuzgediği Mevkii'nde yer alan 9.266 m² incir bahçesi ve tarla için satış kararı verdi. Belevi Belediye hizmet birimine 370 metre,Tire-Belevi yoluna 850 metre Selçuk İzmir karayoluna 2130 metre mesafede yer alan taşınmaz için 1.544.988,25 TL TL'lik bir bedel belirlendi.Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Satış tarihi 023/02/2021 günü 14:40 - 14:45 arası olarak belirlendi.