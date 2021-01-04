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Haberler Ekonomi THY, kargoda dünya altıncısı

, kargoda dünya altıncısı

THY, kargoda dünya altıncısı

4.1.2021

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "IATA verilerine göre, Turkish Cargo olarak uluslararası pazar payımızı geçen yılın ocak-ekim dönemi itibarıyla yüzde 4,7'ye çıkardık. Bu gelişimle 6. sıraya kadar yükseldik" dedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen uluslararası kargo taşımacılığında pazar paylarını büyüttüklerini belirten Aycı, "2020 yılı başında kargo uçakları ile 88 noktaya hizmet veriyorduk, an itibarıyla 96 noktaya operasyon düzenliyoruz." dedi. Sektörde toparlanmanın önce iç hatlarda başlayacağını ifade eden Aycı, dünya genelinde kargo taşımacılığında da yukarı yönlü hareketlenmeler olacağını söyledi.

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