Bakan Pekcan duyurdu: 2020'de ihracatta rekor kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık" ifadesini kullandı.



Pekcan, Aralıkta ihracatın 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olduğunu ve bunun tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu kaydetti.



Bakan Pekcan, "2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye'nin başarısıdır." açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan, "2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. İlk 3'ü ABD, İsrail ve Güney Kore olmuştur." şeklinde konuştu.