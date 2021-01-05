İcradan satılık 285 m² dükkan

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde bulunan bir dükkat için icradans atış kararı verildi. Değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu bina 720,34 m² alanlı, 12024 ada 1 parsel üzerinde betonarme yapı türünde, bodrum, zemin kat, 6 normal kat olarak inşa edilmiştir. Bir adet girişe sahip olan bina girişi zemin kattan batı cepheden sağlanmaktadır. Binanın bodrum katında sığınak, dükkana ait depo, ortak alanlar,zemin katında, bina girişi, 1 adet dükkan, toplantı salonu ve diğer tüm normal katlarında 2 şer adet meskenden toplam 13 adet bağımsız bölüm mevcuttur.



Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda taşınmaza ilişkin bilgilere de yer verildi. Satış için tarih, 15/02/2021 günü 15:00 - 15:05 arası olarak belirlendi.

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