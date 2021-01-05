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İcradan satılık akaryakıt istasyonu

Mahkeme, Ardahan'ın Halilefendi Mahallesi'ndeki Göller Mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunun satışına karar verdi. Akaryakıt ve LPG satışına ilişkin bayilik ve ruhsatın dahil olmadığı satış için 1.586.771,35 TL bedel biçildi.

05.01.2021, 12:22