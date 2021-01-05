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İcradan satılık akaryakıt istasyonu

Mahkeme, 'ın Halilefendi Mahallesi'ndeki Göller Mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunun satışına karar verdi. Akaryakıt ve LPG satışına ilişkin bayilik ve ruhsatın dahil olmadığı satış için 1.586.771,35 TL bedel biçildi.

İcradan satılık akaryakıt istasyonu

05.01.2021, 12:22

Ardahanın Halilefendi Mahallesi Göller Mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunun satışı için karar verildi. İstasyon üzerinde zemin + 1 kattan oluşan 269,5 m2 yüzölçümünde betonarme yapı , 384 m2 yüzölçümünde kanopi, 658,5 m2 yüzölçümünde depo ve 38,2 m2 ölçümünde yığma yapı bulunuyor. Satış için 1.586.771,35 TL bedel biçildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda taşınmaza ilişkin bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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