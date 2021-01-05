‘İşsizlikten bahsediliyor ama biz ilanla işçi arıyoruz’

Manisa Salihli'de üst üste ikinci dönem belediye başkanı seçilen MHP'li Zeki Kayda, hem Cumhur İttifakı'nın gücü hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi ile aynı dili konuşmaları sayesinde hayal dahi edilemeyen projeleri 2 dönem içerisinde planlayıp hayata geçirdiklerini söyledi. Korona virüs salgınıyla mücadeleyi ülke olarak kısa süre içerisinde başarıyla tamamlayacaklarına inandığını belirten Kayda, "Amacımız rutin belediye hizmetlerinin yanında Cumhur İttifakı'ndan aldığımız güçle Salihli'yi şahlandırmaya devam etmek" dedi.

10 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nin ününün artık il sınırlarını da aşmaya başladığını belirten Kayda, fabrika inşaatlarının hızla devam ettiğini söyledi. Organize Sanayi Bölgesi'nin Salihli'nin geleceğinde çok önemli bir rol üstlendiğini belirten ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı olan Kayda, "2014 yılında göreve geldiğimizde 1400 çalışanı bulunan Salihli Organize Sanayi Bölgesinde artık binlerce kişi çalışarak evine ekmek götürüyor. 2021 yılının yaz aylarında 3. Etap için çalışmalarına da başlayacağız. Salihli, Manisa'dan sonra en fazla istihdam ve üretim yapan ilçe olacak" dedi. Kayda, birinci etap Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamen dolduğunu, makine, kimya ve tarım olmak üzere 3'e ayırdıkları 2. Etap Organize Sanayi Bölgesi'nde de kısa bir süre içerisinde onlarca fabrikanın devreye gireceğini söyledi. Kayda, "2021 yılının ikinci çeyreğinde 3. Etap Organize Sanayi Bölgesi'ne başlamayı planlı-yoruz. Bununla birlikte Manisa'dan sonra en büyük istihdam ve en büyük üretim yeri Salih-li olacak. Şu anda 1. Etapta Organize Sana-yi Bölgesi'nde 4 bin kişi istihdam ediliyor. 2. etapta da bugüne kadar verdiğimiz yerler-de de işletmelerin bize bildirdiği istihdam oranlarına göre 6 binden fazla kişi çalış-tırılacak. Böylece hedefimiz olan 10 bin kişinin üzerine çıkmış olacağız. Bugün birçok yerde işsizlikten bahsediliyor ama ilanla işçi arıyoruz biz. Bu bizim için çok gurur verici bir durum" açıklamasını yaptı.





'ÜNİVERSİTEYİ HAK EDİYORUZ'

İLÇELERİNE yapılan yatırımları ve kazandırdıkları eserleri üniversite ile taçlandırmak istediklerini aktaran Zeki Kayda, "Salihli konum olarak eşsiz bir özelliğe sahip. İlçemize kazandırılacak bir üniversite, organize sanayi bölgemize de güç verecek. Salihli bunu kaldırabilecek güçte. Meslek Yüksek Okulu yerleşkemizde 600 dönüm arazi var. Şehir Hastanesi de bu buraya yapılacak. Salihli'ye neden bir üniversite kazandırılmasın" dedi.



'DOĞALGAZ ÖNÜMÜZÜ AÇTI'

Doğalgazın gelmesi ile birlikte Salihli'de gerek kentsel gerekse sanayi anlamında önemli kazanımlar elde etmeye başladıklarını belirten Başkan Zeki Kayda, "2016'da çıkan bir karar ile yasa değişikliği ile müracaatımızı yaptık. Allah razı olsun o dönemdeki Enerji Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bizzat kendisinin çabasıyla Organize Sanayi Bölgemiz 2016 yılında doğalgazına kavuştu. Doğalgaz gelince yatırımcının önü daha da açıldı. Kent merkezimiz de doğalgaza kavuştu" diye konuştu.

Emre SAÇLI