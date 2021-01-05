Masum sandığınız atıştırmalıklar cips ve kola kadar zararlı

MISIR GEVREĞİ BARLARI

MISIR gevreği barları genellikle sağlıklı beslenen ya da kilo vermek isteyen kişiler tarafından tüketilir. Ancak pek çok diyetisyen mısır gevreği barlarını sağlıklı bir diyetin önündeki en büyük engel olarak görüyor. Paketli halde satılan bu barlar yüksek miktarda şeker, tuz ve doymuş yağ içeriyor. Yani bir barın gofretten hiçbir farkı yok!



"DİYET", "AZ YAĞLI" YA DA "ŞEKERSİZ" ETİKETİNE SAHİP ÜRÜNLER

Diyet, az yağlı ya da şekersiz ürün etiketlerine sahip olan şeyler, diyet dostu gibi gözükse de durum oldukça farklı. Çünkü üreticiler, ürünün eski tadını korumak için bol miktarda katkı maddesi ekliyor. Ortaya da sağlık düşmanı bir besin çıkıyor.



GIDA BOYASI

ŞEKERDEN keke, etten balığa hemen hemen her paketli üründe kullanılan gıda boyaları; çocuklarda dikkat eksikliğini tetikliyor. Hatta depresyona bile yol açabiliyor.



PİRİNÇ PATLAĞI

YAĞ, şeker, lif, mineral ya da kalori içermeyen pirinç patlakları; tahmin edebileceğiniz üzere pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Ancak diyetisyenler, bu "sağlıklı" atıştırmalığın sindirim sistememize ulaştığı anda şekere dönüştüğünün altını çiziyor. Kan şekerinizi etkileyen bu atıştırmalık, ilerleyen dönemlerde diyabet hastalığına yakalanma riskinizi de artırıyor.



SOYA SÜTÜ

Soya sütü, inek sütüne sağlıklı bir alternatif olarak bilinse de uzun vadeli kullanımda farklı problemlere yol açabiliyor. Soya, yüksek miktarda izoflavon içeriyor. Bitkilerde bulunan ve kadınlık hormonu olan östrojen gibi davranan bu madde; erkeklerde göğüs büyümesine yol açarken kadınların ise kilo almasına neden oluyor. Yaşanabilecek hormonel sorunlardan dolayı pek çok beslenme uzmanı soya tüketmekten kaçınıyor.



KONSERVE MEYVE

YURT dışında oldukça yaygın olan konserve meyveler, ülkemizde de giderek popülerleşiyor. Koyu kıvamlı bir şerbetin içerisinde satılan bu meyve dilimleri, tahmin edebileceğiniz gibi bol ama bol miktarda şeker içeriyor.



MARKETTE SATILAN TAM TAHILLI EKMEKLER

ADINDAN da anlaşılabileceği gibi tam tahıldan üretilen bu ekmek, en sağlıklı ekmek türleri arasında gösteriyor. Bol miktarda lif içeren tam tahıllı ekmek, uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. Ancak uzmanlar, marketlerde satılan paketli ekmeklerin içerisinde şeker ve koruyucu madde olduğuna da dikkat çekiyor. Vaktiniz varsa ekmeklerinizi evde pişirebilir ya da market yerine fırından almaya özen gösterebilirsiniz.



İŞLENMİŞ ET

Sosis, salam, jambon ya da sucuk; tüm bu ürünlerin içerisine bol miktarda katkı maddesi ve koruyucu ekleniyor. Hatta paketli kıymaların içinde bile çeşitli koruyucular var. Bu nedenle hazır şarküteri ürünleri vücudunuz için çok zararlı.



RAFİNE MAKARNA

MAKARNA, hızlı bir yemek pişirmek istediğimizde adeta imdadımıza yetişiyor. Dolayısıyla kimse size makarnadan vazgeçin demek niyetinde değil. Ancak pek çok uzman rafine makarna yerine tam tahıllı makarnalara yönelmeniz konusunda ısrarcı.



MISIR GEVREĞİ VE GRANOLA

PAKETLİ granolalar ve mısır gevrekleri, hızlı bir kahvaltı için tercih edilse de kan şekerinizi hızlı bir şekilde yükselterek sağlığınıza zarar veriyor. Tabii evde yaptığınız granolalar için aynı şey söz konusu değil.