Metro Türkiye’den deprem mağduru işletmelere destek

METRO Türkiye'nin pandemide başlattığı ve bugüne kadar 1.500 küçük işletmeye katkı sağlayan "Küçük İşletmem İçin" hareketi bu kez İzmirli işletmelere destek oluyor. İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen küçük işletmelere destek için harekete geçen Metro Türkiye, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından tespit edilen 170 işletmeye işletme başına 2.000 TL olmak üzere toplam 340.000 TL'lik destek sağladı. Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng, "Metro Türkiye olarak küçük işletmelerin her zaman yanındayız. Kendilerine sunduğumuz 2.000 TL değerindeki hediye çeki ile paket servisi yapan işletmelere can suyu, henüz kapılarını açmamış işletmelere ise faaliyetlerine yeniden başlayabilmeleri için destek olmayı amaçlıyoruz" dedi. İzmir'deki işletme sahipleri de destekten duydukları memnuniyeti paylaştı.