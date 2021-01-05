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Haberler Ekonomi Milli Piyango özel yılbaşı çekilişi’nde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı

’nde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı

SİSAL  Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü düzenlenen özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı. 9884757 sayılarına isabet eden çeyrek Milli Piyango biletiyle 25 milyon TL kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekini; Levent Şube Müdürü ve Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü teslim etti.

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişi’nde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı

05.01.2021, 17:55

Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz, "Sisal Şans ailesi olarak Manisa, Akhisar'dan aldığı çeyrek biletle 25 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" dedi.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Sisal Şans, Dünya Piyango Birliği (WLA) Üyesi, konusunun uzmanı tedarikçiler ile çalışarak, standart ve kurallara uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Çekilişler, ISO-27001 ve Dünya Piyango Birliği – (WLA) üyesi, pazar lideri üretici tarafından üretilen çekiliş makineleri ile el değmeden yapılıyor. ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen Çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.


Kaynak: DHA
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