Milli Piyango özel yılbaşı çekilişi’nde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı

Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz, "Sisal Şans ailesi olarak Manisa, Akhisar'dan aldığı çeyrek biletle 25 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" dedi.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Sisal Şans, Dünya Piyango Birliği (WLA) Üyesi, konusunun uzmanı tedarikçiler ile çalışarak, standart ve kurallara uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Çekilişler, ISO-27001 ve Dünya Piyango Birliği – (WLA) üyesi, pazar lideri üretici tarafından üretilen çekiliş makineleri ile el değmeden yapılıyor. ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen Çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.