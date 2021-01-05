Otelcilerin 2021 beklentileri güçlü

Geçtiğimiz yıl zorlu pandemi koşullarında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜROFED işbirliğiyle düzenlenen "Güvenli Turizm Sertifikası" uygulaması sayesinde başarılı bir yaz sezonu geçiren otelcilik sektörü, gelecek aşı haberleriyle 2021'e güçlü beklentilerle girdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı ve KORUMAR Otel Genel Müdürü Tacettin Özden, Yeni Asır'a 2020'nin ilk üç ayı için alınan rezervasyonlarla umutlandıklarını belirterek, "Türkiye bu salgından kendisine çok önemli dersler çıkardı. Biz de sektör olarak deneyim kazandık. Geçen yaz sezonunda pandemiye rağmen çarklar döndü. Güvenli Turizm Sertifikası sayesinde otellerin yüzde 70'i açıldı. Zorluklar karşısında iyi bir sınav verdik. Şimdi güçlü toparlanma yılında en hızlı yükselen sektör turizm ve otelcilik sektörü olacak. Aşı haberleriyle 2021'den çok umutluyuz. Otellerimize yapılan 2021 bahar ve yaz erken rezervasyonlarının hiçbirinin iptal edilmemesi sevindirici" diye konuştu.



MORALLERİ YÜKSELTTİ



2021 rezervasyonların iptal edilmemesinin sektörün moralini yükselttiğini vurgulayan Özden, "Yaz sezonuna yönelik rezervasyonlar gelmeye devam ediyor. Hala bir iptal yok. Pandemi nedeniyle2021 yılına kaydırılan rezer-vasyonlara yenileri ekleniyor. Yurt içi turizm yapan tur operatörleri ve seyahat acentelerinin hepsi de 72 saate kadar erken iptale izin veri-yor. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla rezervasyon yaptırsınlar. Gelmezler-se paraları iade edilir. Çünkü her-şey normalleşirse otellerde uygun fiyatta yer bulunamıyor. Onun için şimdiden vatandaşlarımızın erken rezervasyon fır-satlarını kaçır-mamalarını öneriyo-rum. Kam-panyalar güzel fır-satlar sunu-yor" dedi.

Tolga TEKİN