Aydem Enerji’den 3,8 milyar liralık yatırım

ELEKTRİK enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında 40 yıldır faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, hibrit teknolojilere ve mevcut santrallerini geliştirme projelerine 2021 yılında 3,8 milyar liralık yatırım yapacak. Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli, "2021 yılı yatırım bütçemizi tüm grubumuz için 3,8 milyar lira olarak belirledik. Gelecek 5 yıl içerisinde de, sadece dağıtım şirketlerimizle, faaliyet bölgemiz olan İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla illerinde planladığımız alt yapı çalışmaları için 9,6 milyar lira yatırım yapacağız. Amacımız yatırım projelerimize hız kesmeden devam ederek, hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini güvence altına almak" dedi.

2021 yılı içerisinde yenilenebilir enerji şirketiyle başlattıkları halka arz sürecini tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Küpeli, 2021'de istihdam sayısını 12 bin kişiye çıkaracaklarına işaret etti.

SEBAHATTİN ALP