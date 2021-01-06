En düşük SSK emeklisi aylığı 2.536 lira oldu

TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamını önceki gün açıklamasının ardından hem tüm emeklilerin hem de görevdeki memurların alacakları zamlı maaşlar kesinleşti. Enflasyon oranına göre görevdeki memurlar ile memur emeklileri 2021'in ilk yarısında maaşlarını yüzde 7.36 zamlı alacak. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin yeni yıldaki zam oranı da yüzde 8.36 olacak.

EK ÖDEME DE ARTACAK

EMEKLİLER ile görevdeki memurlar maaşlarını ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre zamlı alıyor. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 3 bin 20 liraya yükselecek. Açıklanan enflasyon rakamına göre sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ- Kur, tarım emeklilerinin ocak ayında maaşlarında yüzde 8.36 artış olacak. Zamla birlikte en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.536 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.274 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.718 liraya çıkacak. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, 2020 yılının ocak ayında maaşlarını yüzde 6.50, temmuz ayında da yüzde 5.75 zamlı almışlardı. Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme de artacak.



SSK, BAĞ-KUR VE TARIM EMEKLİLERİNİN YENİ ZAMLI MAAŞLARI



14 GÜNLÜK ZAM FARKI

OCAK ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 4 bin 866 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecek. Bu ay memur maaş katsayısındaki artış; emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltti. 711,50 lira olan 65 yaş aylığı 763,86 liraya çıktı. Yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira bin 658 liraya çıktı. Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 609 liraya ulaştı.