‘En hızlı büyüyen ülkelerden biriyiz’

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020'nin yeni dünya düzeninin tohumu olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte yüksek hızlı büyüme değil, yüksek kaliteli sürdürülebilir bir ekonomik büyüme standardını yakalamalıyız" dedi. Eskinazi, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte G20 ve OECD'de en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu söyledi. İklim krizine küresel bir çözüm gerektiğini belirten Eskinazi, "İnsanlığın bir şansının olmasını istiyorsak küresel ekosistemi canlandırmalıyız. Geleceğimiz, doğayla yaşama tercihimize göre şekillenecek. Yeni bir yön belirlememiz lazım. Dünya ticareti artık insan hakları, çevre, dijitalleşme üzerine şekilleniyor. Bütün ülkelerin iklim krizi ve dijitalleşme diplomasileri devam ediyor" diye konuştu. Yeni dünya düzeninin tohumunun sonuçlarının 2021 ve sonraki yıllarda ortaya çıkacağını ifade eden Eskinazi, "Sanayi altyapımız çok güçlü ancak dünya ticareti artık her ülkenin istediği gibi sanayi üretemeyeceği, ekolojik standartlara bağlı bir sürece giriyor. Sürdürülebilir ekonomik büyüme, çevreci yaklaşım ve dijitalleşmeyle mümkün " ifadelerini kullandı.

YENİ İŞ ANLAŞMALARI YAPILDI

Dünyanın en büyük krizlerinden birinin yaşandığı 2020 yılında, küresel ekonominin zor bir dönemden geçtiğini belirten Eskinazi, şöyle konuştu: "Yaşanan tüm güçlüklere rağmen Türkiye, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7'lik büyüme oranıyla G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri oldu. Pandemide devreye alınan birçok tedbir ve destekle, ticarette geliştirdiğimiz yeni yöntemlerle, dijitalleşme hamlelerimizle ülkemizi dünyadan ayrıştıracak bu pozi-tif büyüme verisine ulaş-tık. Sanal fuarlarımız, sanal ticaret heyetle-rimiz sonucunda pek çok yeni iş birliğine imza attık. Firmala-rımız İspanya'dan Güney Afrika'ya kadar dünyanın bir-çok ülkesinden yabancı alıcılar-la görüşerek, hem zamandan hem bütçeden tasar-ruf ederek, yıllar-dır toplayamadık-ları kartvizitleri 3-4 günde topladı."



HAREKETE GEÇMELİYİZ

KRİZ ortamında dünyanın en büyük katılımcı nüfusuna sahip ve gelişme potansiyeli en yüksek ülkelerinin RCEP anlaşmasıyla oluşturduğu serbest ticaret bloğunun, Türkiye için büyük bir fırsat olabileceğini kaydeden Eskinazi, "Artık İzmir'in potansiyelinin ve stratejik konumunun farkına varıp harekete geçmeliyiz. İzmir 'Serbest Şehir' olduğu takdirde bu ülkelerin yatırımlarını çekeceği gibi, İzmir limanları da RCEP ülkeleri için Batı'ya açılma kapısı olabilir. Bu da ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlar" yorumunda bulundu.



GENÇLER ÖNCELİKLİ

TÜRKİYE'NİN çok güçlü ama tam anlamıyla kullanılmayan yönleri olduğunu söyleyen Eskinazi, "Örneğin pandemide sağlık sistemi ve ekipmanlarının yeterliliği, ürün ve hizmetlere erişebilme yönümüzle çok iyi bir kriz yönetimi sergiledik. Dünyada teknolojiyi satın alma ve kullanma oranı en yüksek olan ülkelerden biriyiz. OECD'nin 2019 raporuna göre internet, mobil internet ve sosyal medyada günlük ortalama geçirilen saate bakıldığında üçüncü sıradayız ama teknoloji üretmede gerideyiz. Özellikle teknoloji altyapı alanlarında gençleri gözeten yatırım programları oluşturabiliriz" diye konuştu.