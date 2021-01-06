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İcradan satılık 2006 model

İzmir'in ilçesinde 2006 Model, FORD Marka araç satışa çıkarıldı. İlan metninde aracın satış fiyatı ile ilgili bilgiler yer alırken aracın satış tarihi olarak ise 25 Ocak 2021 tarihi açıklandı.

İcradan satılık 2006 model Ford Transit

06.01.2021, 11:49 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021, 11:58

İzmir Buca'da 2006 Model, FORD Marka, TRANSIT 350MTipli araç satışa çıkarıldı. Aracın muhtelif yerlerinde çizikler olup, başkada bir hasar kaydı olmadığı belirtildi. Ayrıca aracın içinde yapılan incelemede koltuklarında ve döşemesinde yanık yırtık deformasyon olmadığı bilgisine yer verildi. Basın İlan Kurumu ilan portalı olan ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda aracın satış fiyatı ve satış tarihi de ayrıntılı olarak yer alıyor.

Aracın satış tarihi olarak 25/01/2021 günü, saat 16:30 - 16:35 arası belirlendi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayınız

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