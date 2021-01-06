Bursa'da 2018 model BMW 530i marka ve modelli araç satışa çıkarıldı. İlanda gri renkli BMW 530İ-xDrive otomobilin çevresinde darbe, ezik ve kusur bulunmadığı belirtildi. Basın İlan Kurumu ilan portalı olan ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda aracın satış fiyatı ve satış tarihi de ayrıntılı olarak yer verildi.
Aracın satış tarihi olarak 27/01/2021 günü, saat 15:00 - 15:05 arası olarak belirlendi.
İcradan satılık uygun fiyatlı 2018 model BMW haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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