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Haberler Ekonomi İcradan satılık uygun fiyatlı 2018 model BMW

İcradan satılık uygun fiyatlı 2018 model

En çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan 'nin 530i modeli icradan satılık. Darbe, ezik ve kusuru bulunmayan araç 'da açık artırma usulüyle satılacak.

İcradan satılık uygun fiyatlı 2018 model BMW

06.01.2021, 16:47

Bursa'da 2018 model BMW 530i marka ve modelli araç satışa çıkarıldı. İlanda gri renkli BMW 530İ-xDrive otomobilin çevresinde darbe, ezik ve kusur bulunmadığı belirtildi. Basın İlan Kurumu ilan portalı olan ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda aracın satış fiyatı ve satış tarihi de ayrıntılı olarak yer verildi.

Aracın satış tarihi olarak 27/01/2021 günü, saat 15:00 - 15:05 arası olarak belirlendi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayınız...

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