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İcradan satılık uygun fiyatlı 2018 model BMW

En çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan BMW'nin 530i modeli icradan satılık. Darbe, ezik ve kusuru bulunmayan araç Bursa'da açık artırma usulüyle satılacak.

06.01.2021, 16:47