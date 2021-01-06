İş Bankası Genel Müdürü Bali: Görevimi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Bankası'nın düzenlediği basın toplantısında görevini bırakmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adnan Bali'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Mart ayında yapılacak genel kurul toplantısının ardından görevimi bırakıyorum. Genel Kurul irade gösterirse yönetim kurulunda görev yapacağım. Neden bu kararı aldım? Biz kurallarla yönetilen bir bankayız. 1 Aralık 1986'da müfettiş olarak bankaya girdim, 34 yılı geçtim, dolayısıyla 35 yıl kuralı işliyor. sürpriz bir konu değil. Böyle bir kural olmasaydı da ayrılmayı düşünüyordum. 15 yıl üst düzey yöneticilik biraz da fazladır. Genç neslin önlerini açmak gerek."

ADNAN BALİ KİMDİR?

1962 Gaziantep İslahiye doğumlu 58 yaşındaki Adnan Bali, İş Bankası A.Ş'nin 16. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Türk bankacıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu Bali, bankacılık sektöründe çeşitli kademelerde görev aldı.



1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü'nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yaptı. 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atandı.