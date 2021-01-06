Kartlı harcamalar ilk kez 1 trilyon lirayı geçti

İSTANBUL Ticaret Odası'nın (İTO) "Pandemetre 2020" araştırmasının sonuçlarına göre, geçen yıl banka ve kredi kartlarıyla yapılan alışveriş tutarı önceki yıla göre yüzde 13 artışla 1 trilyon 61 milyar liraya ulaştı. 2020 yılında 23 sektörün 15'i, banka ve kredi kartları ile yaptıkları satışlarda bir önceki yılı geride bıraktı. Seyahat acenteleri, hava yolları, konaklama, kuyumculuk ve yemek sektörlerinde yapılan kartlı harcamalar ise geriledi. Geçen yıl kart harcamaları en çok artan 5 sektör yüzde 81 artışla elektrik-elektronik eşya, bilgisayar, yüzde 52 artışla müteahhitlik işleri, yüzde 41 artışla market ve alışveriş merkezleri, yüzde 35 artışla yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiye ve yüzde 31 artışla telekomünikasyon oldu.

OTOMOBİLDE YÜZDE 72

Pandemetre 2020'ye göre, Türkiye genelinde 11 ayda otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 72 yükselişle 668 binin üzerinde gerçekleşti. "Bankaların Tüketici Kredileri" başlığına göre Türkiye genelinde konut, taşıt ve ihtiyaçtan oluşan tüketici kredileri hacmi, 25 Aralık 2020 itibarıyla yüzde 45 artarak 675 milyar liraya yükseldi. 2020'de kartla internet üzerinden yapılan alışverişler de yüzde 40 artışla 265 milyar lirayı aştı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2021'e umutla girdiklerini söyledi.