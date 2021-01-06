TOBB ve Halkbank’tan KOBİ’leri rahatlatacak anlaşma

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" imzalandı. Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmadan TOBB çatısı altındaki 1,5 milyon işletme yararlanabilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çevrim içi yapılan imza töreninde, Halkbank Paraf ticari kredi kartı sayesinde esnafın vadeli mal alım satımı, bankalardan kredi çekmekte ve çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı problemlerin sona ereceğini söyledi.

18 AYA KADAR VADE

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da söz konusu anlaşmayla halkın bankası olarak, tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği getirdiklerini vurguladı. Arslan, şunları söyledi: "Bu anlaşmanın kartı, üzerinde TOBB logosu da bulunan Paraf KOBİ Kredi Kartı olacak. TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi Kartı, sahiplerine yapacakları satın alımlarda, esnek taksit ve vade imkanı sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf KOBİ POS, üye iş yerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak. Tedarik zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek."