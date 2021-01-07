Borsa 1.509’u gördü, dolar geriledi

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günün ilk yarısında yüzde 1,13 değer kazanarak 1.506,44 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.509,494 puana taşıdı. Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilen seçimin sonuçlarına çevrildiğini belirterek, ABD Senatosu'nda Georgia eyaleti için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere yapılan ikinci tur seçimlerin Senato'da çoğunluğun hangi tarafta kalacağı ve ülke siyasetindeki dengelerin belirlenmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.Bu arada geçen hafta 7,30 seviyesine kadar çekildikten sonra gelen tepki hareketiyle yeniden 7,40'ın üzerine çıkan dolar/TL, dün düşüşe geçti ve 7,28'e kadar geriledi. Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde 7,31 seviyesindeki destek noktasına işaret edilerek, "Dolar/TL kurunda TL lehine görünüm sürüyor. 7.31'in altına gelinmesi halinde 6.90-7.00 bölgesi önümüzdeki dönemde hedef haline gelebilir" denildi.