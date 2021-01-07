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Haberler Ekonomi Denizli kekiğine coğrafi işaret

kekiğine coğrafi işaret

Denizli kekiğine coğrafi işaret

7.1.2021

DENİZLİ kekiği Türk Patent Enstitüsü'nce tescillendi. Dünyada kullanılan kekiğin yüzde 75'ini üreten Denizli'de coğrafi işaret alacak ürünlerden biri de kekik olacak. Denizli'de üretilen kekiğin büyük bir bölümünün Pamukkale ilçesi sınırlarında üretildiğini açıklayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kekiğin patentini ve coğrafi işaret almak için Türk Patent Enstitüsü'ne yaptıkları başvurunun sonuç verdini açıkladı. Örki, "Resmi işlemler tamamlandığında, ürün 'Denizli Kekiği' olarak tescil edilmiş olacak" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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