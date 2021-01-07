Mahkeme Bolu'nun Kürkçüler Mahallesi'nde bulunan 110 metrekarelik ev açık artırma usulüyle satılacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda taşınmaza ilişkin bilgilere de yer verildi. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü belediye hizmetinin olduğunun altı çizildi.
Satış için tarih olarak, 17.03.2021 günü saat 10:30 belirlendi.
İcradan satılık 110 metrekare daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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