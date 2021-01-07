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Haberler Ekonomi İcradan satılık 110 metrekare daire

İcradan satılık 110 metrekare daire

Mahkeme 'nun 'nde bulunan 110 metrekarelik ev için satış kararı verdi. Satış bedeli ise 162 bin lira olarak belirlendi.

İcradan satılık 110 metrekare daire

07.01.2021, 11:50 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021, 11:51

Mahkeme Bolu'nun Kürkçüler Mahallesi'nde bulunan 110 metrekarelik ev açık artırma usulüyle satılacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda taşınmaza ilişkin bilgilere de yer verildi. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü belediye hizmetinin olduğunun altı çizildi.

Satış için tarih olarak, 17.03.2021 günü saat 10:30 belirlendi.

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