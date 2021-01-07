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Haberler Ekonomi İcradan satılık 2012 Model Ford Focus

İcradan satılık 2012 Model Focus

'nda yayınlanan icradan satılık otomobil ilanları arasında bulunan2012 Model Focus dikkatleri çekti. Sitede yer alan ilanda aracın 20 Ocak 2021 tarihinde satışa çıkarılacağı belirtildi.

İcradan satılık 2012 Model Ford Focus

07.01.2021, 11:36 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021, 11:37

Türkiye'nin çok tercih edilen markalarından Ford Marka, 2012 model, Focus modeli beyaz renkli, araç, icradan satışa çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta satışa çıkarılan araç için 100 bin liralık bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda araca ait bilgilere yer verildi. Aracın satış tarihi 20/01/2021 günü, saat 10:00 - 10:10 arası olarak belirlendi.

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