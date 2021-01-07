İcradan satılık 2012 Model Ford Focus

Türkiye'nin çok tercih edilen markalarından Ford Marka, 2012 model, Focus modeli beyaz renkli, araç, icradan satışa çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta satışa çıkarılan araç için 100 bin liralık bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda araca ait bilgilere yer verildi. Aracın satış tarihi 20/01/2021 günü, saat 10:00 - 10:10 arası olarak belirlendi.