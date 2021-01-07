İcradan satılık 6+1 dubleks daire

Ankara'nın Polatlı İçesi'nde bulunan Gazi mahallesindeki 6+1 daire icra yoluyla satılacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı olan ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda dairenin satış fiyatı ve satış tarihi de ayrıntılı olarak yer verildi. Toplu taşıma araçlarının yakından geçtiğine vurgu yapıldı.

Polatlı'daki net net 215 metrekarelik dubleks dairenin satış tarihi, 04/03/2021 günü 14:30 - 14:35 arası olarak belirlendi.