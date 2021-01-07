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Haberler Ekonomi İcradan satılık 6+1 dubleks daire

İcradan satılık 6+1 dubleks daire

Mahkeme, 'nın ilçesinde yer alan 6+1 dubleks daire için satış kararı verdi. Söz konusu taşınmaz için 350 bin lira bedel belirlendi.

İcradan satılık 6+1 dubleks daire

07.01.2021, 11:58

Ankara'nın Polatlı İçesi'nde bulunan Gazi mahallesindeki 6+1 daire icra yoluyla satılacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı olan ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda dairenin satış fiyatı ve satış tarihi de ayrıntılı olarak yer verildi. Toplu taşıma araçlarının yakından geçtiğine vurgu yapıldı.

Polatlı'daki net net 215 metrekarelik dubleks dairenin satış tarihi, 04/03/2021 günü 14:30 - 14:35 arası olarak belirlendi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayınız...

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