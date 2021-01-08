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Haberler Ekonomi Aralık’ta en fazla Borsa kazandırdı

Aralık’ta en fazla Borsa kazandırdı

Aralık’ta en fazla Borsa kazandırdı

8.1.2021

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen ay en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,57 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,12, DİBS yüzde 0,58, avro yüzde 1,92, dolar yüzde 4,62 ve külçe altın yüzde 5,02 oranlarında yatırımcısını kayba uğrattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günün ilk yarısında yüzde 0,65 değer kazanarak 1.515,20 puana çıktı. İkinci seansta da endekste yükseliş sürdü ve 1.522 puanla rekor kırıldı.

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