Bu yıl da 10.9 milyarlık evde bakım desteği

HÜKÜMET, toplumun tüm kesimini kucaklayan sosyal koruma alanlarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu yıl 550 binin üzerinde kişiye yılın sonuna kadar 10 milyar 930 milyon liralık evde bakım desteği verilecek. Yeni asgari ücretle birlikte evde bakım desteği 1657 liraya çıkarken, bakıma ihtiyacı olan engellilerin özel bakım merkezleri için ödenen tutar da 3 bin 315 lira oldu. Evde bakım hizmeti verilen engelli çocuk sayısı 120 bine yaklaştı. Hükümet, 2006 yılında başlatılan evde bakım desteği kapsamında bugüne kadar ailelere toplam 55 milyar 649 milyon lira destek sağladı. Bu yıl asgari ücrete yapılan zammın ardından evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan birinci derecedeki aile yakınlarına ödenen evde bakım desteği de yükseldi. Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılan ve geçen yıl bin 384 lira olan evde bakım desteği bu yıl 1657 lira oldu.

65 YAŞ AYLIĞI YÜKSELDİ

Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için devletin karşıladığı tutar da 3 bin 88 liradan 3 bin 314 liraya çıktı. Yüzde 70 engeli olan vatandaşlara bu yıl 913 lira destek sağlanacak. Kendi ihtiyacını karşılayabilen engelli yoksul vatandaşlara da 608 lira yardım verilecek. Yaklaşık 600 bin kişinin aldığı 65 yaş aylığı da 711 liradan 763 liraya çıktı.

HAZAL ATEŞ / ANKARA