Dev bankalardan dolar raporu 6.50’ye düşebilir

Uluslar arası dev bankalar da peş peşe yayınladıkları raporlarda Türk Lirasının dolar karşısında değer kazanmaya devam edeceğine işaret etti. İngiltere merkezli dünyanın en büyük bankalarından HSBC'nin dolar/TL kuruna ilişkin son raporu dikkat çekti. Banka, raporunda yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu açıkladı. Banka ayrıca, 'iktidar tarafından gerekli adımların atılması ve normalleşme süreciyle birlikte dolar kuru 6.50 TL seviyesine kadar düşebilir' görüşünü paylaştı. Raporda bankanın dolar/TL'de 7,10 hedef seviyesini baz alan bir kısa pozisyon açtığı vurgulandı. Benzer içerikte bir rapor da İsviçre bankası UBS'den geldi. UBS dolar/TL kurunun 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7 TL seviyesine kadar düşebileceğini belirtti.

6 AYIN EN DÜŞÜĞÜ

KASIM 2020'de dolar Türk Lirası karşısında 8.58 TL'ye kadar yükselerek tarihi bir rekora imza atmıştı. Önceki gün 7,26 ile 21 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviyeleri gören dolar/TL, dün 7,23'e kadar çekildi. 8,93'lere kadar çekilen euro/TL ise 9 liranın altında seyrediyor.