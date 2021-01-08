Direksiyon sınavlarını yarı yıl tatilinde yapalım

Merkezi İzmir'de bulunan ve Türkiye genelinde 3 bin 800 sürücü kursunu temsil eden, 120 dernek ve 8 federasyonun bağlı olduğu Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu'nun Genel Başkanı İsmail Yılmaz, "Türkiye genelinde 1 milyona yakın sürücü adayı tüm dersleri görüp yazılı sınavlara girdi. Ehliyet almak için sadece direksiyon sınavları kaldı. Bu sınavlar öğretmenlerin izinli olması nedeniyle önümüzdeki 25 Ocak'ta başlayıp 15 Şubat'ta bitecek olan sömestr tatilinde yapılabilir" dedi. Bu dönemin öğretmenler için de uygun olduğunu ifade eden Yılmaz, "Sürücü adayları ehliyet alır almaz işe başlayacak. Özellikle kurye olmak isteyen çok sayıda kişi ehliyet bekliyor. Direksiyon sınavı yapılırsa ekonomi canlanır ve istihdam artar. Sömestr fırsatını iyi değerlendirmek lazım. 1 milyona yakın kişinin sınava girip ehliyet alması sektörü de rahatlatır iş dünyaına olumlu yansır" dedi.

KURYELER DE BEKLİYOR

Pandemi nedeniyle direksiyon sınavlarının kasım ayından beri yapılamadığını ifade eden Yılmaz, "Hafta içine alalım dedik. Milli Eğitim kabul etmedi. Öğretmenlerin izinli olduğu 15 günlük sömestr tatilinde 15 sefer sınav yaparız diye teklif yaptık. Öğretmenlerin özlük hakları nedeniyle süreç uzadı. Şu an ihtiyaca yanıt verecek sayıda ehliyetli kurye yok. Direksiyon sınavlarının yapılması bu nedenle önemli. Restoran ve dağıtım şirketleri de rahatlar" diye konuştu.



BU FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRMEMİZ GEREK

Sürücü kurslarının kurucuları şu görüşleri dile getirdi:

Mavişehir Sürücü Kursu Kurucu Serap Avcı: Direksiyon sınavı yapılamadığı için çok sayıda kaçak araç ve motosiklet kullanan kişi var. Birçok kişi de işe girmek için ehliyet almayı bekliyor. Direksiyon sınavında araç içinde bölmeler yapılarak bulaş riski azaltılabilir. Resmi olarak açık ama tıkanma var. Bu yığılmanın önüne geçmek için sömestr tatili en uygun zaman.

Emin Direksiyon Kurucusu Özgül Sular: Komisyondaki 4 yerine 1 kişi araçta direksiyon sınavına girerse belki daha faydalı olur. Bulaş riskini azaltmak için bu sayı düşürülebilir. Pandemi nedeniyle toplu taşıma araçları yerine kendi özel aracını kullanmak isteyenler. Kuryelik yapmak isteyenler ehliyet almak için sınava girmeyi bekliyor.

Emin Direksiyon Kurucusu İlkay Sular: Direksiyon sınavları yapılamadığı için insanlar mağdur. Sektör zarar görüyor. İnsanlar araçlarını ehliyet alamadıkları için kullanamıyor. Kuryeler gibi bazıları işe girmek istiyor. Direksiyon sınavlarının bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Gerek hafta içi gerek hafta sonu özel izinle direksiyon sınavı yapılmalı.

Tolga TEKİN